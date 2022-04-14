Куклы тут не ходят: в Туркмении запретили бьюти-процедуры

Увеличение губ, ботокс, наращивание ногтей и ресниц — теперь обо всех этих бьюти-процедурах туркменским женщинам, по всей видимости, придётся забыть. Власти страны заявили о введении запретов на косметические услуги под угрозой крупных штрафов и даже ареста на 15 суток, сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включено Минюстом РФ в список иноагентов). Причём ограничения распространяются не только на клиенток, но и на владельцев салонов красоты. С чем связано такое решение и готовы ли туркменки отказаться от привычных процедур, разбирался NEWS.ru.

Долой женский маскарад

Первым городом, которого коснулся запрет в косметической сфере, стал Байрамали Марыйского велаята (области) в Туркмении, где сотрудники правоохранительных органов обходят салоны красоты и на основе устного распоряжения объявляют об ограничениях на бьюти-процедуры. Под запрет попали увеличение губ, коррекция морщин с помощью инъекций ботокса, а также наращивание ресниц и ногтей. При этом никакого официального документа, подтверждающего основания для такого запрета, стражи порядка не предъявляют, а также не говорят, с чем связаны драконовские меры. Как удалось выяснить NEWS.ru, нововведение коснётся всех городов Туркмении.

Штрафы за нарушение далеко не маленькие. Ослушавшимся женщинам предстоит заплатить 300–500 туркменских манатов (от 7 до 12 тысяч рублей) за «использование инородных субстанций и предметов для украшения своего тела». А мастера и владельцы заведений, которые оказывают подобные услуги, рискуют потерять до 1000 манатов (24,5 тысячи рублей).

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Одна из сотрудниц салона красоты в Байрамали в беседе с NEWS.ru подтвердила: местные правоохранители уже строго следят за соблюдением новых правил. Запрещено даже давать объявления о подобных услугах в интернете.

Объявления запретили. В те салоны, которые публикуют информацию о своих услугах в Сети, звонят из правоохранительных органов, а потом приходят лично для применения карательных мер, — сказала собеседница NEWS.ru.

По её словам, многие салоны в городе приостановили работу и в настоящий момент закрыты, хотя совсем недавно они только начали возвращаться к привычной жизни после снятия коронавирусных ограничений. В начале пандемии Ашхабад принял жёсткие меры в борьбе с COVID-19, что лишило многих жителей страны источника дохода. После прихода к власти в марте нового президента Сердара Бердымухамедова начались ослабления антикоронавирусных мер, и у владельцев салонов красоты появилась надежда вернуть свой бизнес к доковидным показателям. Но теперь они разочарованы.

Многих туркменок решение властей возмутило. По их мнению, изменения во внешности и выбор услуг в сфере красоты — личное дело каждого человека.

Надеюсь, что до такого абсурда всё это не дойдёт. Лично я против того, чтобы девушки портили свою внешность. Однако необходимо соблюдать личные границы человека. Введение каких-либо запретов в бьюти-сфере — это уже чересчур, — не скрывала эмоций жительница Туркменистана в беседе с NEWS.ru

Жители Ашхабада. Туркмения GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Впрочем, борцы за естественность в Туркмении с радостью восприняли такие ограничения. Нашлись сторонники таких мер и за пределами республики. Так, российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин назвал запрет на бьюти-процедуры «проявлением политической воли» Туркменистана. Он позавидовал туркменским мужчинам и предложил принять аналогичный закон в России.

Остаётся только позавидовать туркменским мужчинам, которые освободились от лжи, притворства и женского маскарада, — написал Стиллавин на своём Telegram-канале.

По заветам предков

С разнообразными табу в отношении внешнего вида и образа жизни женщин в целом Туркмения впервые столкнулась ещё в 2018 году. С тех пор запреты вводятся на постоянной основе, но при этом ничем формально не подкреплены. Видимо, в случае введения подобных запретов на законодательном уровне туркменские власти рисковали бы превратить страну в подобие шариатского государства. Поэтому в Туркмении они доводятся до сведения дам в устной форме.

Так, в некоторых городах республики туркменская полиция вызывала на допрос женщин с татуировками, причем именно тех, которые работают за границей и периодически приезжают на родину. Стражи порядка проверяли их тату на возможное сходство с символами преступных группировок других государств. Примечательно, что такие проверки в отношении мужчин не проводились. Кроме того, татуированные леди в обязательном порядке должны проходить медосмотр и участвовать в собраниях на тему нравственности в областном «Союзе женщин». Вмешательство властей в вопрос внешнего вида туркменок продолжилось и в июле прошлого года. Тогда полиция Лебапского велаята задерживала их за ношение джинсов, коротких и узких платьев и обесцвечивание волос.

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Свои действия чиновники, как правило, оправдывают необходимостью «чтить исторические и культурные традиции туркмен и не терять национальные корни».

Туркменские СМИ предполагают, что инициаторами подобных табу может выступать руководство МВД страны. В начале апреля министерство возглавил Мухаммет Хыдыров, который ранее был начальником управления полиции того самого Лебапского велаята, где вводили ограничения в прошлом году.