Додон заявил о подготовке присоединения Молдавии к Румынии и НАТО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент Молдавии Игорь Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил Запад в дестабилизации, призванной оправдать военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Додона, для подготовки такого объединения Молдавия должна была продемонстрировать неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность.

Отчетливо видно, что Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации. <...> Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета, — написал Додон.

Ранее бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Румыния скрытно готовится поглотить территорию Молдавии. Об этом, по его словам, свидетельствует большое количество въехавших в Молдавию румынских военных, которые несут службу на объектах Министерства обороны, маскируясь под молдавских военнослужащих.



Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, в свою очередь, предположил, что власти Молдавии пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, но успеха в этом пока не достигли, поскольку больше половины жителей республики не хотят отказываться от независимости страны.