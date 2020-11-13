Додон заявил о лидерстве на выборах президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/fb59576c-277d-11eb-ad95-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Igor Dodon/facebook.com

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что с большим отрывом опережает конкурента на голосовании на территории страны. Об этом он заявил в ходе брифинга по итогам президентских выборов.

Додон уже анонсировал «серьёзные изменения внутри Молдавии» и призвал своих сторонников и людей, поддерживающих Майи Санду, не допустить дестабилизации, передает ТАСС.

В качестве неформального лидера самой большой партии республики я ответственно заявляю, что я и мои коллеги сделаем всё возможное для того, чтобы предотвратить дестабилизацию, чтобы как можно скорее [все стороны] сели за стол переговоров в парламенте и приняли решение, как двигаться дальше, — приводит ТАСС слова Додона.

По данным экзитпола, во втором туре бывший премьер-министр Майя Санду набрала 55% голосов. За действующего президента проголосовали 45% избирателей. К 22:00 мск все избирательные участки в Молдавии закрыты, но отдельные участки в стране и за её пределами могу продлить работу на два часа.

Второй тур президентских выборов прошёл в воскресенье в Молдавии. Жители голосовали за одного из двух оставшихся кандидатов — действующего молдавского лидера Игоря Додона или его оппонента Майю Санду. В ходе первого тура Санду набрала больше голосов (36% против 32%), но никто из кандидатов не смог добрать порог в 50% голосов для окончательной победы на выборах, писал NEWS.ru.