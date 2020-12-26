Додон: Запад пытается зажечь ещё один фитиль вокруг России

https://static.news.ru/photo/1ac30b8c-48eb-11eb-b6a9-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что текущая ситуация в республике является попыткой западных стран спровоцировать конфликт и втянуть в него Россию.

По мнению Додона, Запад помог его сопернице Майе Санду выиграть президентские выборы и непременно предъявит ей «политический счёт».

И мне кажется, что это очень опасно для Молдовы. Потому что, скорее всего, позиция Запада, в основном США, будет в том, чтобы спровоцировать какой-то очередной конфликт, чтобы затянуть Россию, — сказал экс-президент в интервью ТАСС.

Он предположил, что этим политическим счётом, который предстоит заплатить Санду, может стать Приднестровье, напомнив о призывах нового президента вывести из региона российских миротворцев.

По словам Додона, пока ситуацию спасает то, что у нового президента нет своего правительства и парламентского большинства. Поэтому сторонники Санду не смогут пойти на дестабилизацию, даже если захотят.

Я чётко понимаю и осознаю, что это очень плохо для Молдовы будет, это попытка зажечь ещё один фитиль вокруг России. А это как раз будет ведущая роль нового президента Молдовы, — отметил Додон.

Санду выиграла президентские выборы в республике с перевесом в 15% голосов. 24 декабря она вступила в должность главы государства. Во время церемонии Санду выразила благодарность всем, кто поддержал её, и заявила, что возлагает надежды на дальнейшую поддержку со стороны граждан.

Как писал NEWS.ru, Санду намерена возобновить с РФ переговоры по утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье. Она также настаивает на выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и замене её наблюдателями из ОБСЕ. По её словам, угроза вооружённого столкновения исчезла, поэтому миротворческую миссию можно превратить в гражданскую.