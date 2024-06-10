Молдавская оппозиция нашла способ победить на президентских выборах Экс-президент Молдавии: оппозиция ищет единого кандидата на президентские выборы

Фото: Kremlin.ru

Игорь Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в беседе с NEWS.ru заявил, что оппозиция ищет единого кандидата на предстоящие выборы главы республики. По его словам, вероятнее всего, политсилы выдвинут в первый тур несколько представителей, а затем все объединятся вокруг того, кто пройдет во второй.

Мы пытаемся найти общего кандидата, чтобы он был не партийным и т. д. Пока у нас это слабо получается. Поэтому есть большая вероятность, что мы пойдем все. Если я пойду лично, то пойдут несколько кандидатов, — объяснил Додон.

Политик подчеркнул, что оппозиция ежедневно обсуждает кандидатуру на пост президента и в течение двух недель планирует определиться. Если принять решение по этому вопросу не получится, то все партии в первом туре выдвинут своих представителей, добавил он.

А во втором туре нужно объединяться вокруг того, который пройдет во второй тур. Я думаю, что у нас хватит политической мудрости, чтобы объединиться, если не в первом, то хотя бы во втором, — выразил надежду экс-президент.

Додон также подчеркнул, что считает лидера оппозиционного политического блока «Победа» Илана Шора своим оппонентом на предстоящих выборах. Кроме того, как утверждает Додон, он является промолдавским политиком, а не пророссийским.

Ранее Илан Шор заявил, что Молдавия является «младшим братом» России, поэтому страна с уважением относится к «старшему брату». По его мнению, самым важным является дружба и уважение между двумя сторонами.