Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку на фоне роста цен

Фото: Michael Klimentyev/Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство республики уйти в отставку на фоне роста цен. В своем Telegram-канале он заявил, что уровень инфляции на территории Молдавии составил 29%. Тем самым республика заняла «непочетное» лидирующее место по данному показателю среди других стран СНГ и Европы. По словам Додона, молдавским властям необходимо покинуть свои посты, если они не смогут решить этот вопрос.

Рост цен не останавливается — сейчас нам предстоит пережить увеличение тарифов на электроэнергию. И прогнозы Национального банка неутешительны — в третьем квартале инфляция может составить 31%. Если не способны с этим справиться, проявите политическую зрелость и уйдите в отставку по собственному желанию, пока это еще возможно, — заявил Додон.

По словам политика, от инфляции в первую очередь страдают жители Молдавии. Додон отметил, что рост цен на продукты продовольствия на территории республики составил 32,5%, в то время как в других странах Европы данный показатель остановился на 7,5%. Экс-президент республики считает, что в этом виновато молдавское правительство.

Все вопросы неудержимого роста потребительских цен логично адресовать правительству, которое, к сожалению, пока не дает на них вразумительных ответов, так же, как и не предпринимает адекватных регулирующих мер, — заключил Додон.

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что тарифы на газ в стране могут вырасти на 30%, если закупочная цена топлива сохранится на уровне $646 за тысячу кубометров. Вице-премьер признал, что рост тарифов неизбежен, к тому же существует риск с погашением платежей «Газпрому».