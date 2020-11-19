Додон предложил переизбрать парламент Молдавии в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e6ed15c4-2a58-11eb-b3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон предложил провести досрочные выборы в парламент республики во второй половине 2021 года.

Я не поменял позицию и считаю, что этот парламент не соответствует результатам выборов 2019 года и он нуждается в очищении, — сказал он ТАСС.

Что касается сроков выбора, то президент пояснил, что сначала необходимо справиться с пандемией коронавируса. Накануне в республике был зафиксирован антирекорд по числу суточных заражений, поэтому проведение ещё одних выборов в таких условиях нежелательно.

15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 57,7% голосов, а Додон смог заручиться поддержкой только 42,2% избирателей.

Как писал NEWS.ru, Додон поздравил Санду с победой, но пообещал оспорить в суде результаты голосования. Он пояснил, что его штабом было зафиксировано «беспрецедентное количество» нарушений на выборах и все они будут проверяться.