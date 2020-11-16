Додон оспорит итоги президентских выборов в суде

https://static.news.ru/photo/d6145f1a-27f0-11eb-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Действующий президент Молдавии Игорь Додон намерен оспорить в суде результаты прошедших в республике выборов главы государства.

Он отметил, что его штаб зарегистрировал «беспрецедентное количество» нарушений на выборах и все они будут проверяться.

Мы используем все легальные возможности, чтобы проверить результаты голосования. Я обязан защитить голоса тех, кто поддержал меня на выборах, — цитирует Додона РИА Новости.

Он уточнил, что его штаб направит обращения в ЦИК, Апелляционную палату и Конституционный суд республики.

По словам Додона, среди нарушений имели место подвоз и подкуп избирателей в западных странах, а также препятствия для голосования избирателей из Приднестровья, организованные сторонниками Санду, передаёт ТАСС.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошёл 15 ноября. По данным ЦИК республики, глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 57,7% голосов, а Додону удалось заручиться поддержкой 42,2% избирателей. В соответствии с законодательством Молдавии победителем президентских выборов становится кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

Как писал NEWS.ru, Додон поздравил Санду с «предварительной победой». При этом он подчеркнул, что точка в избирательном процессе будет поставлена только после проверки всех сообщений о нарушениях.