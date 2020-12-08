Додон одобрил решение о лишении части полномочий президента страны

https://static.news.ru/photo/8ece6fb0-397a-11eb-82a8-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: presedinte.md

Действующий президент Молдавии Игорь Додон одобрил решение о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главе государства. Такое решение ранее принял парламент страны.

Президент Молдавии одобрил решение парламента относительно Службы информации и безопасности, — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря администрации президента Кармена Стерпу.

Указ о сокращении президентских полномочий был опубликован в официальном мониторе — государственном печатном органе, публикующем все изменения в законодательстве Молдавии.

Избранный президент Майя Санду обвинила Додона в «узурпации власти» после того, как поддерживающая его Партия социалистов внесла в парламент проект закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главе государства. Парламент утвердил инициативу, но Конституционный суд Молдавии приостановил вступление поправок в силу, пока не будет вынесено решение об их соответствии Основному закону страны.

Майя Санду в ходе второго тура президентских выборов в республике набрала 57,7% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

Как писал NEWS.ru, Майя Санду потребовала от правительства Иона Кику незамедлительно уйти в отставку, чтобы дать дорогу к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране. Она обвинила нынешнее правительство и парламент в коррупции и заявила, что граждане хотят перемен, в то время как действующий президент Игорь Додон пытается удержать власть.