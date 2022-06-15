Додон обвинил Санду в поддержке ЛГБТ-сообщества

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду и партию «Действие и солидарность» (ПДС) в поддержке ЛГБТ-сообщества, передаёт EADaily. По мнению Додона, правительство довело страну до кризиса и вместо решения демографических проблем продвигает ЛГБТ-марши.

Менее чем за год граждане оказались на грани нищеты, цены и тарифы — огромные, а риск, что многие не переживут зиму, — высок. А в эти дни, вместо того чтобы продвигать институт семьи, запускать национальные программы, ПДС и президентура поддерживают ЛГБТ-парад, чуждый нашим традиционным христианским ценностям, и прививают молодёжи ошибочное и извращённое мышление, против семьи, рождаемости и демографии, — уверен Додон.

Он призвал сохранять традиционные христианские ценности ради будущих поколений и не допустить разрушения фундамента страны. Молдавия имеет достойное прошлое, теперь ей следует обеспечить достойное будущее, считает экс-президент.

До этого гей-парадами, которые хотят провести 19 июня в Кишинёве и в Бельцах, возмутилась молдавская церковь. Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл призвал верующих граждан выйти на протест против действий ЛГБТ-сообщества.