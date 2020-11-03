Додон назвал себя лидером первого тура президентских выборов в Молдавии

https://static.news.ru/photo/2c444706-1db5-11eb-9010-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: vk.com/dodonigor

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что именно он стал лидером первого тура выборов. В то же время в Центральной избирательной комиссии республики утверждают обратное.

По данным ЦИК, лидирует его оппонент Майя Санду.

У нас было много встреч с избирателями. <...> Скорее всего, это и обеспечило мою победу — по крайней мере, внутри страны, — цитирует Додона ТАСС.

Глава государства отметил, что сейчас главный вопрос заключается в том, «что будет дальше, что получат граждане, если президентом страны будет Додон или Санду».

Президентские выборы в Молдавии состоялись 1 ноября. По информации ЦИК, Санду, выдвинувшая свою кандидатуру от проевропейской партии «Действие и солидарность», получила 36,16% голосов, в то время как Додон, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов Республики Молдова, 32,61%. Поскольку ни один из претендентов не набрал абсолютного большинства (50% + 1 голос), в республике состоится второй тур голосования, он назначен на 15 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция зафиксировала сотни нарушений в ходе состоявшихся в воскресенье в Молдавии президентских выборов. Как заявила Майя Санду, она увидела много попыток «украсть выборы».