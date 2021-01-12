Дочь Назарбаева вошла в список депутатов в нижнюю палату парламента

https://static.news.ru/photo/81ddd378-54d6-11eb-933f-fa163e074e61_660.jpg Дарига Назарбаева Фото: SenateKz/wikimedia.org

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывшая спикер Сената Дарига Назарбаева вошла в список депутатов от партии «Нур Отан» в Мажилис — нижнюю палату парламента. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Решением бюро политического совета партии был утверждён и направлен в Центризбирком список кандидатов из 76 человек. Ожидается, что они будут зарегистрированы в качестве депутатов Мажилиса парламента VII созыва. Дарига Назарбаева числится в списке под номером 41.

В целом, состав Фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе обновился на 70%. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на 4 года. Итоговый партийный список сбалансирован, 36 кандидатов являются победителями праймериз и 40 — отобраны в рамках квоты Бюро Политического Совета. Данный подход позволил обеспечить региональную представленность пропорционально количеству избирателей, — говорится в сообщении.

Основная часть депутатского корпуса в Мажилисе состоит из представителей сферы образования, здравоохранения, СМИ, промышленности и других. При этом лишь семеро кандидатов являются бывшими госслужащими.

Как ранее писал NEWS.ru, Дарига Назарбаева оказалась владельцем дома главного и самого известного сыщика Великобритании Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне оказалась дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2015 году здание на Бейкер-стрит принадлежало Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — дочери Нурсултана Назарбаева и его внуку. При этом семья Назарбаевых владеет не только «адресом Шерлока Холмса» (221B), но и вообще всеми строениями на Бейкер-стрит в промежутке между домами 215 и 237.