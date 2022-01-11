Дочь Назарбаева пропустила заседание мажилиса

Депутат Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, не пришла на заседание мажилиса (нижняя палата парламента республики). Как сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан в пресс-службе нижней палаты, она находится на больничном. Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику, в стране остался только его брат Болат.

Она на больничном, как и другие её коллеги, которых тоже нет на заседании, — сказали в мажилисе.

По информации издания, Дарига Назарбаева уже не в первый раз пропускает пленарные заседания палаты. Её также не было 11 января, когда президент Касым-Жомарт Токаев озвучил имя нового премьер-министра.

Как сообщает РБК, Назарбаева заразилась COVID-19. По словам её помощницы, в данный момент она находится дома в Алма-Ате.

На седьмом созыве мажилиса Назарбаева работает в качестве члена комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Ранее издание Orda.kz сообщило, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику. В стране, утверждали там, остался только его брат Болат Назарбаев.

Политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты» заявил, что Нурсултан Назарбаев находится на курортном острове в Китае. «Оттуда, видимо, он действительно осуществляет какую-то связь с властными фигурами в Нур-Султане, Алма-Ате. Если верить господину Лукашенко, то они общались недавно по телефону», — сказал Дубнов.