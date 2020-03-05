https://static.news.ru/photo/0a73fa38-5f13-11ea-a34c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: council.gov.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал с визитом в Казахстан, где проведёт переговоры с руководством страны.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на секретариат зампреда Совбеза РФ. По его данным, Медведев намерен обсудить с казахстанскими властями ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности.

В частности, 6 мая он встретится с первым президентом Казахстана, председателем Совета безопасности Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, нынешним лидером республики Касым-Жомартом Токаевым и главой Комитета национальной безопасности страны Каримом Масимовым.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.