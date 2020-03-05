Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал с визитом в Казахстан, где проведёт переговоры с руководством страны.
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В частности, 6 мая он встретится с первым президентом Казахстана, председателем Совета безопасности Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, нынешним лидером республики Касым-Жомартом Токаевым и главой Комитета национальной безопасности страны Каримом Масимовым.
Ранее NEWS.ru писал о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.
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