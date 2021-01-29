Для контроля над соблюдением перемирия в Карабахе запустят дроны

https://static.news.ru/photo/c957a894-62e8-11eb-900a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В целях контроля над соблюдением перемирия, режима прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе начнут летать беспилотные дроны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники запустит совместный российско-турецкий центр по контролю над прекращением огня. Церемония открытия центра прошла при участии замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина, его азербайджанского коллеги генерал-полковника Закира Аскер оглы Гасанова и заместителя министра национальной обороны Турции Юнуса Эмре Караосманоглу.

Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня, а также о действиях, которые нарушают договорённости сторон. Контроль будет вестись путём применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников, — рассказали журналистам в военном ведомстве.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве прошла трёхсторонняя встреча, в которой помимо президентов России и Азербайджана принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Тогда же стороны договорились создать новый переговорный формат, в рамках которого и состоится встреча вице-премьеров.

Как ранее писал NEWS.ru, Азербайджан начал создание местных исполнительных и других государственных органов власти на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под его контроль. Согласно распоряжению главы правительства республики Али Асадова, до 1 марта в министерства экономики и финансов должны быть направлены предложения, касающиеся необходимых для этого средств.