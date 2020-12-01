Директор СНБ Армении едет в Москву

https://static.news.ru/photo/9574edc8-33ce-11eb-bda2-fa163e074e61_660.jpg Армен Абазян Фото: sns.am

Глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян отправляется в Москву.

О деталях визита пресс-центр СНБ обещал сообщить позднее.

Директор Службы национальной безопасности отправляется в Москву прямо сейчас, — сообщили в СНБ.

Армен Абазян стал новым главой Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Его кандидатура была предложена премьер-министром Николом Пашиняном. Абазян сменил на этом посту Микаела Амбарцумяна, отправленного в отставку в период боевых действий в Нагорном Карабахе.

Это первый визит полковника в Россию на данном посту, пишет РИА Новости.

Глава РФ Владимир Путин, Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил — несмотря на то что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, есть попытки сорвать трёхстороннее соглашение по региону между Россией, Азербайджаном и Арменией. Также Баку предлагает создать новый коридор между Нагорным Карабахом и Арменией. Построить его можно менее чем за три года, писал NEWS.ru.