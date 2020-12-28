Директор СНБ Армении Абазян едет в Москву

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян отправился в Москву.
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Это уже второй визит полковника в Россию на данном посту. Первый раз Абазян приезжал в Москву 1 декабря. Кроме того, 18 декабря состоялась его встреча в Ереване с директором ФСБ России Александром Бортниковым.
Армен Абазян стал новым главой Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Его кандидатура была предложена премьер-министром Николом Пашиняном. Абазян сменил на этом посту Микаела Амбарцумяна, отправленного в отставку в период боевых действий в Нагорном Карабахе.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Армении Арой Айвазяном выполнение трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Стороны обсудили вопросы двусторонней региональной и международной повестки и обменялись различными мнениями по этим направлениям, писал NEWS.ru.