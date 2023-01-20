Дипломат Мороз: Мишустин удачно прибыл в Туркмению после аномальных холодов Глава правительства РФ обсудил с Туркменией совместные газовые и транспортные проекты, которые могут приблизить Ашхабад к Москве

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи

Визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Туркмению длился два дня и был весьма насыщенным — он провел ряд важных встреч и принял участие в бизнес-форуме предпринимателей. О важности визита говорит хотя бы то, что за два дня до его начала президенты России и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов пообщались по телефону, обсудив в первую очередь сферу энергетики. В Ашхабаде Мишустин встретился не только с президентом Туркмении, но и со спикером верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, без которого, как говорят эксперты, никакие серьёзные государственные дела в стране не решаются. Почему Россия начала проявлять повышенный интерес к Туркмении, с которой все прошедшие годы отношения были не слишком активными, — в материале NEWS.ru.

За три года своего премьерства Михаил Мишустин наносил визиты, как правило, лишь в страны СНГ (плюс Греция и ОАЭ в 2021 году). Между тем Туркмения в СНГ работает только на правах ассоциированного члена-наблюдателя, что отчасти объясняет пониженное внимание Москвы к этой стране. Нынешний рабочий визит Мишустина стал первой поездкой за границу в наступившем году, как и вообще его первой поездкой в Туркмению в ранге главы правительства. Как отмечают эксперты, Москва, провозгласив в 2014 году концепцию разворота на Восток, после введения масштабных западных санкций только усилила процесс сближения с Центральной Азией, в частности с Туркмений.

Связи с этой страной в постсоветский период у РФ были незначительными. Например, товарооборот двух стран составил по итогам прошлого года $856 млн, в то время как с соседним Узбекистаном — $6,899 млн, с самой бедной страной в регионе — Таджикистаном — товарооборот у РФ составил $1,212 млн.

Туркмению называют «региональным аналогом КНДР». Она закрыта нейтральным статусом не только от СНГ, но и всего остального мира. Безвизовый въезд в страну имеют только жители приграничных областей Казахстана и Узбекистана на срок от трёх до пяти дней. И то лишь потому, что в них проживают этнические туркмены, которым просто необходимо общаться с родственниками по ту сторону границы.

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Экономика страны выстроена по незамысловатой схеме: её основу составляет природный газ, благодаря экспорту которого формируется большая часть бюджета. Газ Туркмения продаёт Китаю (за 11 месяцев 2022 года поставлено в стоимостном объёме $9,28 млрд), России ($3,5 млрд), Мьянме ($1,29 млрд), Узбекистану ($1,03 млрд), Казахстану ($1 млрд). Сельское хозяйство кормит в основном жителей страны, при этом половина орошаемых земель отведена под выращивание хлопка.

По запасам газа (7,2 % от мировых) Туркмения — в мировых лидерах, уступая лишь России, Ирану и Катару. Поэтому на газовом рынке Ашхабад выступает больше конкурентом для Москвы, чем партнёром. Эксперты не исключают, что одна из ключевых задач визита Мишустина — сблизить партнёрство, сохраняя конкурентность, .

Россия всё больше заинтересована в китайском рынке, а Туркмения на него поставляет свою основную часть добычи газа, — отметил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — «Газпром» активно договаривается с Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а Туркмения на днях договорилась о строительстве четвертой линии газопровода в Китай. Но, с другой стороны, есть темы для сотрудничества между нами, о чём, видимо, и говорилось во время визита Мишустина в Ашхабад.

Как напомнил аналитик, Москва сейчас ведёт переговоры с Пакистаном об экономическом сотрудничестве. При этом Ашхабад уже много лет не может реализовать проект строительства газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия). Основной проблемой стало отсутствие безопасности в Афганистане. Создание этого трубопровода способно сблизить Москву и Ашхабад. Россия, учитывая её в целом нормальные отношения с «Талибаном»*, могла бы взять на себя вопросы обеспечения безопасности на афганском участке. Большой опыт в этой сфере у нее накоплен в Африке, где ЧВК «Вагнер» занимается в том числе охраной промышленных объектов. В свою очередь Туркмения откроет ТАПИ для российского газа, что позволит ему дойти до рынков Пакистана и Индии, предполагает эксперт.

Нам нужно куда-то пристроить газ из Западной Сибири, который раньше шёл в Европу, — продолжает Юшков. — По газопроводным системам России и Центральной Азии сибирский газ легко уже может добраться до туркмено-афганской границы. Остаётся только подсчитать, при каких ценах он станет рентабельным. Как правило, сперва подписываются контракты на продажу газа, после чего строят газопровод. Такая инициатива может стать началом для сотрудничества в газовой сфере России и Туркмении.

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Газовое сотрудничество между Москвой и Ашхабадом в постсоветский период не было избавлено от взаимных претензий и конфликтов. Наиболее крупный из них произошёл в марте 2009 года, когда Туркмения отказалась передать РФ проект строительства нового газопровода «Восток — Запад» и гарантировать его присоединение к будущему Прикаспийскому газопроводу, что ущемляло экономические интересы Москвы. В апреле того же года произошла авария на участке газопровода «Средняя Азия — Центр», после чего поставки туркменского газа в Россию прекратились до начала 2010 года. В 2015 году поставки газа вновь были прекращены в РФ и возобновились в 2019 году. И всё же, несмотря на проблемы, возникающие в различные периоды, в том числе и по поводу цены на газ, в экспортом портфеле «Газпрома» туркменское топливо сейчас занимает около 20%.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания правительства в среду, 18 января, рассказал, что президент Туркмении в телефонном общении с ним посетовал на непривычно холодную погоду в своём регионе. В нынешнем январе столбики термометров опустились в Туркмении до минус 25 градусов, в Узбекистане — до минус 23. Аномальный мороз вызвал в этих странах энергетический кризис, что резко увеличило потребление газа.

Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова в беседе с NEWS.ru предположила, что эта экстремальная ситуация сама по себе подталкивает Туркмению идти на сотрудничество с Россией в газовой сфере.

Центральноазиатские страны с крупнейшими запасами газа оказались в очень сложных условиях. Люди мерзнут в домах, власти сокращают подачу газа на предприятиях, ограничивают его продажу на автозаправках. Положение усугубляется тем, что построенная ещё в советское время газовая инфраструктура изношена. Кризис надо разрешать. Предложение Путина о создании газового союза в регионе актуально, но оно, увы, вызвало бурную ангажированную дискуссию на местах. Визит Мишустина в Туркмению, скорее всего, вызван необходимостью поиска новой схемы газового сотрудничества России и стран Центральной Азии. Мы хорошо помним, насколько серьёзна газовая тема для населения по прошлогодним протестам в Казахстане. Они ведь начались на западе страны из-за выросших цен на газ, — напомнила эксперт.

Но не только в газовой сфере Москва и Ашхабад могут быть заинтересованы друг в друге. Россия в условиях санкций нуждается в выводе основных экспортных товаров на новые рынки, Туркмения может оказать ей помощь. В частности, речь идёт о восточной ветке международного транспортного коридора «Север — Юг», отметил в беседе с NEWS.ru политолог Александр Караваев.

В рамках туркмено-российского бизнес-форума в Ашхабаде глава РЖД Олег Белозёров обсудил сотрудничество в железнодорожной сфере с руководителем Агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Туркмении Мамметханом Чакыевым. В прошлом году по сравнению с 2021-м увеличились на 11 % объёмы грузовых перевозок между странами. Олег Белозёров рассказал о процессе «раскатки» совместно с туркменскими коллегами восточной ветви коридора «Север — Юг». С осени прошлого года организован регулярный ежемесячный сервис по перевозке контейнеров маршрутными поездами, установлены специальные тарифы на перевозки контейнеров из России в Иран транзитом по железным дорогам Туркменистана и Казахстана. Прорабатываются отправки ряда товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию, Индию и другие страны. У Туркменистана серьёзный транспортный потенциал, который способен решать задачи по доставке российских грузов, — уточнил Караваев.

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Потенциал экономического взаимодействия между двумя странами высок, подчеркнул Михаил Мишустин в своём выступлении на бизнес-форуме в Ашхабаде. По его словам, туркменские предприниматели могут занять некоторые из ниш, которые освободились в связи с уходом с российского рынка ряда иностранных корпораций. В стране производится качественная и конкурентоспособная продукция.

Российский премьер-министр недвусмысленно пригласил Туркмению «подключиться к процессам интеграции в формате ЕАЭС». Пока убедить Ашхабад вступить в евразийский союз не получилось ни у одного из руководителей РФ. Работа в ЕАЭС предполагает не только отмену нейтрального статуса Туркмении, она способна изменить саму суть страны. Впрочем, к этому туркменская элита во главе с президентом и спикером Бердымухамедовыми, скорее всего, пока не готова.

*Организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена