Девять российских военно-транспортных самолётов приземлились в Алма-Ате

В рамках миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане несколько российских военно-транспортных самолётов Ил-76 с военнослужащими и военной техникой на борту совершили посадку на аэродроме Алма-Аты, сообщило Министерство обороны РФ.

Девять российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алматы, — говорится в заявлении ведомства.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Казахстане был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что миротворческий контингент ОДКБ совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Миротворческие силы также охраняют генконсульство Российской Федерации в Алма-Ате и другие объекты.

Токаев выразил благодарность коллеге из РФ Владимиру Путину за оперативную реакцию на его обращение по поводу отправки в республику миротворческого контингента.