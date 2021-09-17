Детям до семи лет разрешили въезд в Армению без справок и тестов

Власти Армении обновили некоторые условия для въезда в страну путешественников из других стран, в том числе, из России. Теперь, детям до семи лет справки и тесты не нужны. Страна принимает с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и документом о полной вакцинации. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

ПЦР-тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда. Также подойдёт документ о полной вакцинации против коронавируса. Те, кто въезжает в Армению без подтверждённого статуса, должны сдать ПЦР-тест в аэропорту и до его получения находиться на карантине.

Тем, кто привился «Спутником Лайт», не нужно предъявлять результаты теста, если укол был сделан за 28 дней или ранее до момента пересечения границы. Если же турист привился двухкомпонентной вакциной, например, «Спутником V», то этот срок составляет 14 дней с момента введения второй дозы.

Ранее турецкие власти ужесточили требования для въезда российских туристов в страну. С 14 сентября Турция принимает без тестов на коронавирус только путешественников с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших. Въезд усложнили для привитых «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».