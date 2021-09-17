Детям до семи лет разрешили въезд в Армению без справок и тестов

Власти Армении обновили некоторые условия для въезда в страну путешественников из других стран, в том числе, из России. Теперь, детям до семи лет справки и тесты не нужны. Страна принимает с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и документом о полной вакцинации. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
ПЦР-тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда. Также подойдёт документ о полной вакцинации против коронавируса. Те, кто въезжает в Армению без подтверждённого статуса, должны сдать ПЦР-тест в аэропорту и до его получения находиться на карантине.
Тем, кто
Ранее турецкие власти ужесточили требования для въезда российских туристов в страну. С 14 сентября Турция принимает без тестов на коронавирус только путешественников с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших. Въезд усложнили для привитых «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».