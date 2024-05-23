Дети осужденного за убийство жены Бишимбаева хотят сменить фамилию Экс-жена Бишимбаева рассказала, что их дети хотят сменить фамилию

Фото: Ольга Ибраева/ТАСС

Куандык Бишимбаев

Дети бывшего главы Министерства национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого признали виновным в убийстве и истязании гражданской жены Салтанат Нукеновой, хотят сменить фамилию, сообщила на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его экс-супруга Назым Кахарман. По ее словам, наследники столкнулись с психотравмой и решили изменить личные данные, поскольку после резонанса фамилия «стала нарицательной».

Отец, конечно, навсегда останется отцом. От него нужно взять лучшее, поблагодарить за жизнь. Но и принять факт того, что тот убил человека, погубил свою жизнь и так подставил детей. Позлиться, погоревать, поплакать и отпустить. У него свой путь, и дети за отца не в ответе, они его не воспитывали, не приглашали в эту жизнь. Не обязаны его поддерживать и любить, — высказалась Кахарман.

Ранее Верховный суд Казахстана приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии. Судья Айжан Кульбаева заявила, что приговор учитывает как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. Так, суд учел наличие у него несовершеннолетних детей. По словам судьи, вина подсудимого была доказана многочисленными показаниями.

Одним из отягчающих обстоятельств, продолжила судья, был «опасный рецидив», произошедший в 2018 году. Тогда Бишимбаева приговорили к десяти годам за взятку, он вышел по УДО через год. Кроме того, в момент убийства Нукеновой экс-чиновник был пьян.