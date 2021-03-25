«Дешёвый развод»: Саакашвили предложил Зеленскому распустить СБУ

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Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому стоит распустить Службу безопасности (СБУ). По его мнению, необходимость этого стала очевидной в связи с делом так называемой «частной военной компании», которую Саакашвили счёл «дешёвым разводом».

СБУ ранее объявила о разоблачении и прекращении деятельности «частной военной компании» — вооружённого формирования, которая якобы занималась подготовкой к осуществлению тяжких преступлений, включая подрыв основ национальной безопасности. В СБУ утверждали, что в состав организации входило свыше 150 человек и она действовала под прикрытием охранных предприятий и общественных организаций.

Какой-то дешёвый развод СБУ, которое просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет, — написал Саакашвили в Facebook.

Он отметил, что в бытность президентом Грузии распустил Министерство безопасности, что, по его словам, только сделало страну безопаснее. Аналогичным образом он предлагает поступить и Зеленскому, поскольку подобные «защитнички» национальной безопасности не доведут до добра ни его самого, ни украинскую государственность.

Саакашвили не упустил возможности вспомнить Россию. Он назвал подобные «грязные методы» обычной практикой для Российской Федерации, Советского Союза и других авторитарных недемократических стран.

Я все-таки про Украину гораздо лучшего мнения, и мне бы не хотелось, чтобы здесь внедрялись методы нашего врага, — резюмировал политик.

Ранее NEWS.ru писал, что Служба безопасности Украины обыскала здания органов власти, которые участвовали в подготовке и ратификации «Харьковских соглашений» с Россией. Обыски прошли в Верховной раде и её комитетах, а также в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИД и правительстве.