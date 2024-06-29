«Держим руку на пульсе»: Генштаб ВС Белоруссии об обстановке на границе Генштаб ВС Белоруссии сообщил об отсутствии провокаций на границе с Украиной

Фото: МО Республики Беларусь

На границе Белоруссии и Украины сложилась очень непростая обстановка, однако явных провокаций к настоящему моменту не замечено, сообщил начальник Генштаба вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко. По его словам, резонансных ситуаций не происходит благодаря здравому смыслу, однако пограничники «держат руку на пульсе», передает Минобороны страны.

Я скажу, что обстановка непростая. Если пока явных провокаций мощных, резонансных не произошло, то это только благодаря тому здравому смыслу. <...> Это и политические достижения, это и пограничное взаимодействие, это и действия наших подразделений, в том числе вблизи границы. Но реальные вызовы, условия для того, чтобы произвести некие манипуляции, сегодня четко просматриваются. Мы это видим, и мы держим руку на пульсе, — сообщил Муравейко.

В последние недели на границе наблюдается непонятная и необоснованная активность со стороны Украины, добавил он. Так, в населенный пункт неподалеку прибыл спецназ, что очень насторожило. Кроме того, фиксируются вылеты беспилотников и передвижения войск Украины, добавил Муравейко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия выводит дополнительные силы противовоздушной обороны к границе с Украиной для ее прикрытия. Такое решение принято в ответ на возросшую активность украинских беспилотников.