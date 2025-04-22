Депутаты устроили массовую драку в парламенте Армении

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На заседании Национального собрания Армении произошла массовая драка, сообщает информагентство «Новости-Армения». Поводом для потасовки стали разногласия в вопросе геноцида армян между представителями правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционной «Армении». Один из парламентариев предложил ввести уголовную ответственность за его отрицание.

Драке предшествовала критика председателя парламента Алена Симоняна оппозиционеров из партии «Дашнакцутюн», входящей во фракцию «Армения». Именно ее представитель, Арцвик Минасян, ранее заявлял о подготовке законопроекта об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что среди внешнеполитических приоритетов государства нет международного признания геноцида армян. До этого такое же заявление сделал министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась, что во время геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века ее прабабушке и прадедушке перерезали горло. Она подчеркнула, что ее родные погибли за веру, и отметила, что именно бабушка научила ее молиться.