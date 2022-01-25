Депутат Верховной Рады устроил дебош в одесском горсовете

Правоохранители устанавливают причины конфликта между депутатом Верховной Рады Украины и сотрудниками охраны в городском совете Одессы, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции по Одесской области. Отмечается, что в результате пострадали три охранника. По данным местных СМИ, конфликт спровоцировал исключённый из фракции «Слуги народа» депутат Артём Дмитрук, он бегал по столам и ломал мебель. Причиной стал недопуск в здание совета.
Полиция выясняет обстоятельства конфликта в Одесском горсовете. Ранее установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которые не пустили людей сопровождать народного избранника в зал заседаний, — говорится в сообщении.
Полицейские квалифицировали произошедшее как «хулиганство», ответственность по этой статье подразумевает до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что депутат Рады, соратник украинского лидера и нардеп Украины Юрий Камельчук устроил скандал на съезде партии «Слуга народа», где выступил президент страны Владимир Зеленский.
Камельчука не пустили в зал, поскольку он, по словам охранника, не прошёл регистрацию. Депутат безрезультатно пытался сослаться на свой авторитет и доказать принадлежность к партии.