Депутат Верховной Рады устроил дебош в одесском горсовете

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале масштабной операции по наведению порядка на таможенной границе. Соответствующее поручение он дал правительству и правоохранительным органам. Глава республики пообещал, что импорт в республику и транзит в третьи страны не пострадают, передаёт РИА Новости.

Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведём борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты...