Депутат Верховной рады рассказал, какого сценария боится в Донбассе
Депутат Рады Кива: западные ЧВК могут спровоцировать конфликт РФ и Украины
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:25, 21 февраля 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Западные частные военные компании (ЧВК) могут спровоцировать конфликт России и Украины в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в разговоре с ИА SM-News. В таком случае России придётся вмешаться, чтобы защитить русскоязычное население, считает он.
Я боюсь, что всё-таки в Донбассе, под Мариуполем, есть ЧВК, а они есть. Британские, американские, которые могут спровоцировать сегодня тот конфликт, который действительно не оставит России выбора, как начать освобождать русскоговорящее население, чтобы предотвратить геноцид, который уже расписан внутри страны, — сказал Кива.
Он добавил, что из-за бессмысленной внешней и внутренней политики президент Украины Владимир Зеленский «загнан в угол». По словам Кивы, в стране уничтожена экономика, люди голодают и президенту нужно что-то с этим делать.
Кроме того, США слишком много выступали с заявлениями о российском вторжении на Украину.
Все сегодня будут предъявлять и Байдену, и в принципе англосаксам, получается, вы нас обманули! Вы нами манипулировали, — считает депутат.
Ранее Илья Кива призвал Службу безопасности Украины подготовить план по нейтрализации или «полной ликвидации» президента США Джо Байдена. Это, по его мнению, необходимо в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.