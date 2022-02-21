Депутат Верховной рады рассказал, какого сценария боится в Донбассе

Западные частные военные компании (ЧВК) могут спровоцировать конфликт России и Украины в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в разговоре с ИА SM-News. В таком случае России придётся вмешаться, чтобы защитить русскоязычное население, считает он.

Я боюсь, что всё-таки в Донбассе, под Мариуполем, есть ЧВК, а они есть. Британские, американские, которые могут спровоцировать сегодня тот конфликт, который действительно не оставит России выбора, как начать освобождать русскоговорящее население, чтобы предотвратить геноцид, который уже расписан внутри страны, — сказал Кива.

Он добавил, что из-за бессмысленной внешней и внутренней политики президент Украины Владимир Зеленский «загнан в угол». По словам Кивы, в стране уничтожена экономика, люди голодают и президенту нужно что-то с этим делать.

Кроме того, США слишком много выступали с заявлениями о российском вторжении на Украину.

Все сегодня будут предъявлять и Байдену, и в принципе англосаксам, получается, вы нас обманули! Вы нами манипулировали, — считает депутат.

Ранее Илья Кива призвал Службу безопасности Украины подготовить план по нейтрализации или «полной ликвидации» президента США Джо Байдена. Это, по его мнению, необходимо в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.