Депутат рассказал, почему США обеспокоены законом об иноагентах в Киргизии Депутат Чепа: США раздражает попытка помешать работе иноагентов в Киргизии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Чепа

В Киргизии активно работает огромное количество американских некоммерческих организаций (НКО), заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, именно поэтому обсуждение закона об иноагентах в республике «раздражает» США.

Активность США вокруг России возрастает, и, в частности в Киргизии, мы это наблюдаем в течение десяти лет точно. Огромное количество НКО. Сколько раз я там был наблюдателем на выборах, столько раз я видел, как они работали и как, надо сказать, четко налаживали эту работу во время СOVID по интернету, как они перечисляли туда деньги. Самолеты прилетали с деньгами. В аэропорту стояли столики, где принимали наблюдателей от их структур. Поэтому, естественно, для них это определенный удар, — сказал Чепа.

Он напомнил, что закон об иноагентах начал действовать в США намного раньше, чем в других странах. Кроме того, он работает «гораздо жестче», чем, например, в России.

Американцев, конечно, это раздражает, что кто-то пытается им мешать. Везде они видят, по крайней мере так трактуют, что это рука Москвы. На самом деле это абсолютный интерес каждой страны — видеть, кто финансирует, кто за что платит, — подчеркнул депутат.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики. Такой ответ он направил американскому госсекретарю Энтони Блинкену, который выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в киргизском парламенте закона об иноагентах.

Инициатором изменения закона об НКО в Киргизии выступила в начале 2023 года парламентарий Надира Нарматова. Она предложила ввести в законодательство страны термин «иностранный представитель» для некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также создать список таких организаций.