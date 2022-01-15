Депутат Рады заявил, что Украина не имеет своего плана по Донбассу

Украина никогда не предоставляла собственного плана урегулирования конфликта в Донбассе, заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин. По его мнению, Украина «глубоко маргинализована» на международном уровне, пишет «Голос правды». Власть не присутствует за столом переговоров и не принимает ключевых решений, считает эксперт.

Нужно признать, что как только об Украине стали говорить без Украины, сразу выявилась глубокая маргинализация нашей страны на международной арене. За последние годы мы не выступили ни с одним собственным и, главное, реалистичным планом урегулирования конфликта в Донбассе, урегулирования отношений с Россией и снятия тем самым этой линии напряжения, грозящей глобальным конфликтом, — отметил Волошин.

Он подчеркнул также, что все события, касающиеся непосредственно государства, происходят за пределами его национальных границ.

Оттого так мало в разгар кризиса сообщений от власти: их в реальности нет за столом переговоров и в центрах принятия ключевых решений, — заключил депутат.

Ранее Волошин рассказал, что Россия может разгромить Украину менее чем за десять минут. По его словам, этого времени Москве хватит на уничтожение ключевых пунктов управления государством.