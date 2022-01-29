Депутат Рады вспомнил слова Николая II из-за ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины сегодня напоминает ту, которая была перед началом Первой мировой войны, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. На своей странице в Facebook он привёл слова последнего русского императора Николая II, процитировав манифест монарха о вступлении России в эту войну.

Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены, и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну, — процитировал Николая II Волошин.

Как отметил парламентарий, он, находясь в Белграде рядом с памятником последнему российскому самодержцу, не мог не вспомнить эти строки из этого исторического документа в связи с «нынешними событиями».

При этом, по словам политика, в современных реалиях невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение обернулось военными действиями.

Но всё же что-то подсказывает, что нынешняя циничная и расчётливая эпоха плохо совместима со столь высоким «штилем», столь искренними заблуждениями и столь отчаянными поступками. А потому при всей схожести есть основания рассчитывать, что повторения той трагедии удастся избежать, — подчеркнул Волошин.

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.