https://static.news.ru/photo/8cf59316-63cf-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Вятрович Фото: Volodymyr Viatrovych/facebook.com

Депутат Верховной рады Владимир Вятрович раскритиковал российский закон о выдаче гражданства украинцам и белорусам без экзамена на знание русского языка. Новый порядок 11 марта одобрил Совет Федерации.

Член партии «Европейская солидарность», возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко, увидел в законе дополнительный аргумент в пользу российской позиции о едином народе России, Украины и Белоруссии.

Признание всех украинцев и белорусов русскоязычными является очередным свидетельством подготовки Москвы к полному захвату Украины и Белоруссии, — цитирует Вятровича РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, от прохождения комиссии на получение гражданства освободят украинцев и белорусов, если они или их прямые родственники постоянно проживают или жили в РФ или на территориях, относившихся к Советскому Союзу и Российской империи.

Документ вступит в силу через 90 дней после подписания президентом.