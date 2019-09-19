https://static.news.ru/photo/dc8efb0c-695b-11e9-a8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Богдан Яременко, говоря о принципах работы «формулы Зеленского», отметил, что Донецкая и Луганская области не получат особый статус.

Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что «формула» украинского лидера заключается в переходе к радикальным мерам в случае, если конфликт в Донбассе не удастся решить в ближайшее время.

Нет изменениям в конституцию. Это существенный шаг вперёд по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в конституцию прикрылись телами нацгвардейцев, — приводят слова Яременко argumenti.ru .

Он добавил, что «выборы в органы местной власти состоятся после выполнения части Минских договорённостей по безопасности».

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков заподозрил президента Украины Зеленского в намеренном невыполнении Минских соглашений.