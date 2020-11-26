Депутат Рады обвинил Запад в навязывании украинцам антироссийской идеи

Запад навязывает жителям Украины ложные национальные идеи, губительные для украинской нации, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.
По его мнению, главная цель западных союзников Киева — сделать из Украины «антироссию», плацдарм для оказания политического, а в перспективе, возможно, и силового давления на Москву,
Кузмин назвал верхом цинизма принятую бывшим президентом Петром Порошенко стратегию национальной обороны, которая, по его мнению, предполагает использование украинских территорий для вооружённого конфликта между НАТО и РФ.
То есть нет государства, есть поле боя под названием «Украина», — возмущается политик.
Он отметил, что политики в стране забыли о благосостоянии граждан и соревнуются в том, кто больше других сможет «как-то насолить России», «кто из них лучший патриот».
И в этом соревновании «кто больше нагадит русским» мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее по сути, — подводит итог парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не ждут возможного обострения конфликта на востоке Украины после ситуации с Нагорным Карабахом, сообщал NEWS.ru.