Депутат Рады обвинил Запад в навязывании украинцам антироссийской идеи

https://static.news.ru/photo/1f475e6c-307a-11eb-99db-fa163e074e61_660.jpg Фото: verkhovna.rada.ukraine/facebook.com

Запад навязывает жителям Украины ложные национальные идеи, губительные для украинской нации, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По его мнению, главная цель западных союзников Киева — сделать из Украины «антироссию», плацдарм для оказания политического, а в перспективе, возможно, и силового давления на Москву, пишут argumenti.ru.

Кузмин назвал верхом цинизма принятую бывшим президентом Петром Порошенко стратегию национальной обороны, которая, по его мнению, предполагает использование украинских территорий для вооружённого конфликта между НАТО и РФ.

То есть нет государства, есть поле боя под названием «Украина», — возмущается политик.

Он отметил, что политики в стране забыли о благосостоянии граждан и соревнуются в том, кто больше других сможет «как-то насолить России», «кто из них лучший патриот».

И в этом соревновании «кто больше нагадит русским» мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее по сути, — подводит итог парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не ждут возможного обострения конфликта на востоке Украины после ситуации с Нагорным Карабахом, сообщал NEWS.ru.