Депутат Рады Геращенко: референдум по Донбассу «растерзает» Украину

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

По предварительным данным, один солдат-срочник погиб и ещё двое пострадали в результате стрельбы сослуживца в одной из воинских частей на юге Армении. ЧП произошло 10 декабря, причины нападения пока неизвестны. Здоровью пострадавших ничто не угрожает, говорится в сообщении, распространённом Минобороны республики.

10 декабря около 19:30 в одной из воинских частей на южном направлении, по предварительным данным, в результате стрельбы сослуживца смертельное огнестрельное ранение получил солдат-срочник, 19-летний рядовой Сеник Ашотович Арзуманян, —...