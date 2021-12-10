Депутат Рады Геращенко: референдум по Донбассу «растерзает» Украину
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:13, 11 декабря 2021
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Проведение референдума по Донбассу «растерзает» Украину, считает депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Так она прокомментировала слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он не исключает проведения всеукраинского голосования по данному вопросу.
Случайный человек в должности президента... Ещё более опасен случайный и весьма опасный набор слов о референдуме... А подобный референдум разорвёт общество и растерзает страну, — написалаГеращенко в своем Telegram.
По мнению народной избранницы, данный вопрос не может выноситься на референдум.
Юрист Зеленский, работающий сейчас гарантом Конституции, конечно же, никогда её не читал. Иначе знал бы, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум, — добавила Геращенко.
Как подчеркнула депутат, сами заявления, ставящие под сомнение целостность страны, — «это государственная измена».
По её мнению, «нужно усиливать украинскую армию и дипломатию», а «никаким референдумом не остановить» продолжающийся гражданский конфликт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы «разблокирования» «нормандского формата» и работу Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, стороны поговорили на тему угроз энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей.