Депутат передал Пашиняну чистый лист для заявления об отставке

https://static.news.ru/photo/4389922a-3a31-11eb-b68c-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Оппозиционный депутат от армянской партии «Альянс» Тигран Уриханян передал премьер-министру Армении Николу Пашиняну лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке.

Мы — конкретная оппозиция и требуем отставки премьер-министра. Я хочу дать ему чистый лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке. Когда вы это сделаете? — сказал депутат во время правительственного часа в парламенте.

В ответ на это премьер-министр заявил, что не следует путать средства с целью. Он подчеркнул, что выступает за обеспечение стабильности в стране, «сохранение власти народа», безопасности Армении и Карабаха, а также необходимых условий для свободного народного волеизъявления.

Мы серьёзно заговорим о внеочередных выборах, если выяснится, что у различных сил нет ресурсов для принуждения правительства, получившего поддержку народа, — ответил армянский премьер.

Политик подчеркнул, что не намерен вести диалог под принуждением или угрозой. Также политика удивило требование по передаче власти субъектам, которые не связаны с народом, вместо требования проведения внеочередных выборов, сообщает РИА Новости.

Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку из-за подписанного соглашения о прекращении огня в Карабахе. Кроме него этот документ подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Противники армянского премьера выдвинул на должность премьера экс-руководителя правительства Вазгена Манукяна.

Как писал NEWS.ru, очередная акция протеста завершилась в центре Еревана. Митинги начались после ультиматума, срок которого истёк в полдень вторника, 8 декабря. Между сторонниками и противниками политика происходили многочисленные стычки. Из-за акций протеста движение в городе было затруднено.

Ультиматум Пашиняну был объявлен «Комитетом за спасение родины» из 17 оппозиционных партий в субботу, 5-го числа. Протестующие пригрозили акцией неповиновения, если политик не выполнит их требование.