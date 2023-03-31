Депутат парламента Армении попал в больницу после драки в Нацсобрании

Фото: Gevorg Ghazaryan/xinhua/Global Look Press

Национальное собрание Армении

В парламенте Армении между депутатами произошла драка, о чем на своей странице в социальной сети сообщил пресс-секретарь Следственного комитета страны Гор Абрамян. Он подчеркнул, что одного парламентария после потасовки отправили в больницу, а другого — в отделение полиции. По неподтвержденным Абрамяном данным, конфликт произошел между депутатом-оппозиционером Мгером Саакяном и провластным главой парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимиром Варданяном.

На месте находятся следователи, проводятся мероприятия, направленные на выяснение предварительных обстоятельств происшествия. На данный момент могу лишь сказать, что одного депутата доставили в отделение полиции, другого — в медучреждение за медицинской помощью, — написал пресс-секретарь СК.

Очевидцы и лица, связанные с участниками потасовки, в своих социальных сетях приводят разные версии произошедшего. Так, адвокат Саакяна Рубен Меликян говорит, что его клиент ударил Варданяна в целях самообороны. У главы правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айка Конджоряна другой взгляд на события в парламенте. Он утверждает, что Саакян набросился на Варданяна, нанеся ему телесные повреждения.

В свою очередь депутат от партии «Армения» Ишхан Сагателян обвинил главу комиссии в том, что именно он провоцировал конфликт. Также он сказал, что полиция несоразмерно применила силу при задержании оппозиционного парламентария.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что въезд в страну запрещается для тех лиц, которые проявляют неуважение к избранной власти. Так он ответил на вопрос о причинах запрета на посещение страны, введенного в отношении известных российских политических и общественных деятелей, в том числе Константина Затулина, Маргариты Симоньян и Арама Габрелянова.