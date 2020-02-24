https://static.news.ru/photo/442242be-5714-11ea-bf02-fa163e074e61_660.jpg Александр Ткаченко Фото: Олександр Ткаченко/facebook.com

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко заявил, что закон о государственном языке, принятый в апреле 2019 года, несёт в себе серьёзные риски для украинского общества. Парламентарий призвал к дискуссии о внесении изменений в эту правовую норму.

Как передаёт News Front, Ткаченко анонсировал проведение национального круглого стола по языковому вопросу. По словам депутата, подготовка к мероприятию уже началась на базе возглавляемого им комитета. Ткаченко отдельно выделил вопрос штрафов за использование «неправильного» языка в сфере услуг, который, по его мнению, требует особого рассмотрения.

Представитель «Слуги народа» подчеркнул, что к общественной дискуссии необходимо привлечь учёных и экспертов.

Я считаю, такая дискуссия скоро начнётся. По крайней мере, учёные, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали весьма положительно. Само украинское общество уже давно ждёт откровенного, а главное, спокойного разговора на эту тему. Если вносить изменения в закон, то мы должны действовать только комплексно, а не выборочно, — отметил Ткаченко.

В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внёс в Верховную раду законопроект, который отменяет закон о государственном языке. Парламентарий аргументировал свою инициативу тем, что действующая норма ущемляет права носителей отличных от украинского языков — например, русского.