Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко заявил, что закон о государственном языке, принятый в апреле 2019 года, несёт в себе серьёзные риски для украинского общества. Парламентарий призвал к дискуссии о внесении изменений в эту правовую норму.
Как
Представитель «Слуги народа» подчеркнул, что к общественной дискуссии необходимо привлечь учёных и экспертов.
Я считаю, такая дискуссия скоро начнётся. По крайней мере, учёные, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали весьма положительно. Само украинское общество уже давно ждёт откровенного, а главное, спокойного разговора на эту тему. Если вносить изменения в закон, то мы должны действовать только комплексно, а не выборочно, — отметил Ткаченко.
В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внёс в Верховную раду законопроект, который отменяет закон о государственном языке. Парламентарий аргументировал свою инициативу тем, что действующая норма ущемляет права носителей отличных от украинского языков — например, русского.
Добавьте наши новости в избранные источники