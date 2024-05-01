Депутат оценил шаги Азербайджана по укреплению связей с Россией Калашников: по инициативе Баку в Азербайджане построено более 340 русских школ

Фото: Пресс-служба форума

Ильхам Алиев

В Азербайджане во время правления президента Ильхама Алиева ежегодно растет число русских школ, сообщил NEWS.ru на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку депутат Госдумы Леонид Калашников. По его словам, в настоящий момент таких учреждений в стране насчитывается более 340.

В своем выступлении он (Ильхам Алиев. — NEWS.ru) об этом не сказал, он не любит себя хвалить, но мы это делали на правительственной сессии с [премьером РФ Михаилом] Мишустиным. Парадокс в том, что мы везде создаем русские школы: в Таджикистане, Киргизии, Казахстане. А здесь, в Азербайджане, они делают это постоянно, ежегодно, ежедневно. Таких школ тут уже более 340, — уточнил собеседник.

Калашников выразил мнение, что Алиев прекрасно понимает, каким путем народ осваивает другие культуры. По его словам, это и язык, и литература, и кинематограф. Поэтому развитие русских образовательных учреждений позволяет молодежи получать новые знания.

Дай бог, чтобы нас дальше объединяли общие традиции, чтобы мы друг друга понимали, как понимают друг друга наши президенты, — резюмировал депутат.

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Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал выступление президента Азербайджана на форуме межкультурного диалога созидательным и конструктивным. По его словам, сказанное главой республики очень созвучно с российской повесткой. Речь идет о недопустимости современного неоколониализма, который пытаются возродить европейские державы, указал сенатор.