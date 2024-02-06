Депутат назвал главную задачу Алиева в случае его избрания президентом Депутат Мусабеков: задачей Алиева будет восстановление освобожденных территорий

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Ильхам Алиев посетил освобожденные от оккупации села Чанагчы и Сыгнаг

Основной и самой значимой задачей президента Азербайджана Ильхама Алиева в случае его переизбрания станет восстановление освобожденных территорий, считает депутат Милли Меджлиса республики Расим Мусабеков. В интервью NEWS.ru парламентарий отметил, что для решения этого вопроса потребуются серьезные усилия, в том числе поиск средств и организация восстановления.

Я думаю, что главной задачей будет восстановление освобожденных территорий и возвращение туда вынужденных перемещенных лиц. Это тоже задача непростая, она требует серьезных мобилизационных усилий. Найти средства, организовать восстановление. Люди жили в горах, пасли баранов, особой цивилизации они там не видели. Потом переместились в Баку, Сумгаит, Гянджу, к городскому асфальту. Плохо или хорошо, но устроили свою жизнь. Это не такая уж простая задача вернуть их к местам прежнего обитания. Много лет прошло, — подчеркнул Мусабеков.

Депутат отметил, что решить задачу можно только двумя способами. По его словам, в первую очередь, необходимо создать там такие условия жизни, которые будут конкурентоспособными и привлекательными для тех, «кто с гор спустился и на этом городском асфальте как-то свою жизнь устроил». Это требует очень серьезных ресурсов, организационной работы, и это делается, добавил Мусабеков.

Мы за два года 10 млрд манатов освоили на этих территориях. Понятно, что это в первую очередь была инфраструктура. Надо было построить дороги, электрические и газовые сети, водопровод. Там ведь все разрушено. Надо все сносить вчистую и заново строить. И это требует очень больших ресурсов, и эти ресурсы изыскивают, — пояснил парламентарий.

Собеседник добавил, что страна вынуждена в приоритетном порядке решать задачи, связанные с возвращением населения на освобожденные территории и с сохранением обороноспособности.

Несмотря на победу над Арменией, нам нужно поддерживать высокий уровень обороноспособности, потому что вокруг нас ситуация очень волатильная и совсем не настраивает на то, что можно расслабиться. Нам с Арменией еще нужно мирный договор подписать, — заключил политик.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Ереван предоставил Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению. По его словам, в ближайшее время власти озвучат свою позицию по новым условиям договора. Он также подчеркнул, что очные встречи между представителями Баку и Еревана продолжатся в 2024 году.