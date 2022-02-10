Казахстанский парламентарий призвал дочь Назарбаева подать в отставку

Дочь первого президента Казахстана, депутат мажилиса (нижней палаты) парламента страны Дарига Назарбаева после январских событий должна подать в отставку, заявил её коллега, депутат от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым. Он считает, что произошедшие в начале года события связаны «с её именем», сообщает РИА Новости.

Та ситуация, которая привела к январской трагедии и, скажем, та авторитарная система, которая сложилась в Казахстане, напрямую связывается в том числе с её именем. И есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать, — сказал Сарым.

Ранее Назарбаеву исключили из состава политического совета «Нур Отан». Также политсовет покинул экс-премьер республики Аскар Мамин.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками и развернуть миротворческую операцию. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.