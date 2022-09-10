«Любовь все победит – и смерть, войну, и этот ад» Репортаж NEWS.ru о том, как в Донецке встретили День освобождения Донбасса и как его жители переживают сложности ситуации на седьмой месяц СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

8 сентября в ЛДНР был отпразднован День освобождения Донбасса. Памятный праздник, который с 2014 года оброс новыми смыслами, стал символом борьбы местного ополчения, однако в этом году из-за участившихся обстрелов городскую церемонию пришлось отменить. Вместо этого празднование перенесли на курган Саур-Могила, который стоит в отдалении от столицы и был восстановлен специально к нынешней дате. Корреспондент NEWS.ru пообщался с жителями Донецка о том, что изменилось в их жизни с начала СВО, чего они ждут, и посетил военную церемонию на кургане.

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«Людям есть что писать, люди пишут большие письма»

Донецк — город миллиона роз. Город мин и лепестков. Город, в котором можно умереть миллионом разных способов. Если сегодня кто-то не погиб, считай ничего не произошло. 8 сентября в Донецке празднуется День освобождения Донбасса, прошло восемь лет с начала войны в регионе, почти восемь месяцев специальной военной операции. Цифры умеют складываться в красивый ряд, с реальностью сложнее.

В самом Донецке публичные мероприятия отменили. Скопление людей на площади — повод ударить в площадь ракетой РСЗО. Торжественную церемонию запланировали у мемориала «Саур-Могила», который впервые открыли с 2014 года. В городских сводках за последние 48 часов читаю такие сообщения: «В Кировском районе в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла 14-летняя девочка», «Бабушка закрыла собой шестилетнего внука во время обстрела в Ленинском районе, женщина получила осколочное ранение», «Последствия взрыва в Кировском», «Школы укомплектованы новыми партами, прибывшими из Свердловской области».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Момент попадания ракеты в жилой квартал Донецка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Момент попадания ракеты в жилой квартал Донецка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Житель Донецка берет в руки осколок Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Житель Донецка берет в руки осколок Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Иногда в упавшей ракете остается кассетный заряд Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Иногда в упавшей ракете остается кассетный заряд Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Инсталляция на центральной площади Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Инсталляция на центральной площади Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Последствия обстрела Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Последствия обстрела Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В городе можно встретить солдат, получивших отгул Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru В городе можно встретить солдат, получивших отгул Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мужчина показывает свою книжку молитвенник Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мужчина показывает свою книжку молитвенник

На центральной площади изредка прогуливаются люди. Рядом трепещутся черно-красно-синие флагштоки, горит инсталляция «Донецк непокоренный», «Донецк — город-герой». Тут же стоит ящик, в который отправляют письма на передовую — часть российской акции «Письма героям». Мужчина аккуратно выписывает слова в письме, рядом молодая девушка, волонтерка, помогает ему сложить конверт. Когда мужчина бросает его в урну и уходит, она объясняет мне, что он потерял жену 4 августа во время обстрела центра города. Многие из тех, кто отправляет письма, пишут их не конкретным людям, своим близким, а просто молодым призывникам, которые были мобилизованы после 24 февраля.

Людям есть что писать, люди пишут большие письма. Кто-то пишет родственникам, кто-то просто солдатам, желают, чтобы они вернулись поскорее живыми. Подходил маленький мальчик и писал по буквам: «Папа, возвращайся скорее домой, мама приготовит твою любимую шарлотку». Я чуть не расплакалась. Другие подходят ко мне удивленно и спрашивают: «А что писать, а что писать?». Подходили молодые ребята, солдаты, смеялись: «О, так мы сами себе сейчас напишем».

— И ты тут волонтеришь?

— Я не могу сидеть дома, мне нужно что-то делать. В июле погибло восемь моих друзей. В тот момент я уехала в Белгород из-за обстрелов, включила в машине телефон и увидела новость — «В Шахтерске под обстрелом погибли волонтеры „Молодой республики“». А потом пришли сообщения от друзей: «Денис погиб, Дима погиб, Ромы больше нет». В первые дни я не могла в это поверить. Вчера я видела их, мы общались, сидели рядом, вместе развозили гуманитарку, а теперь их нет. Кто-то еще числился пропавшим без вести, но несколько дней назад их нашли под завалами. Я так и не смогла тогда пойти на кладбище, просто не хватило сил.

Перед прощанием мужчина показывает нам красный молитвенник, который ему передали в церкви, и наставляет какими-то трюизмами: «Любовь все победит — и смерть, и войну, и этот ад». Слова, которые ему служат утешением после потери близкого человека. На последней странице книжки большими буквами записана цитата из Евангелия от Иоанна, надпись, которую я уже видел в военных телеграм-каналах: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

— Я уже привыкла к обстрелам, это моя мама паникует. Нужно ко всему относиться с оптимизмом и не унывать.

Помимо тех ребят, которых Даша знала по работе волонтером, у нее есть одногруппники, которых тоже мобилизовали в армию. Всем не исполнилось еще и 20. Митя (имена изменены) на Запорожье, цел, живой, Леша лежит с контузией в больнице под Авдеевкой. Несмотря на ранение, его хотят вернуть на передовую. Такая ситуация практически везде.

На рынках и в общественном транспорте часто мелькают люди в форме. Это солдаты, которые получили отгул или попали с ранением в больницу. По сравнению с мартом мужчин в городе стало немного больше, но все равно основную работу выполняют женщины — в такси, на рынке, на фабриках и заводе. Иногда в центре встречаются компании несовершеннолетних молодых ребят. Их обучение проходит дистанционно, университеты и школы закрыты для посещения из-за обстрелов, поэтому учеба продолжается по видеосвязи. Администрация города выдает школьникам продуктовые наборы, те школы, которые находятся дальше от линии соприкосновения, могут устраивать очные занятия.

На здании МЧС в Донецке горит бегущая строка: «С начала 2022 года в Республике произошло: пожаров —1257, погибло 369 мирных жителей, ранено 3310 человек, в том числе 209 детей, ущерб от пожаров составил столько-то рублей. Повреждены более восьми тысяч жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры». Полные данные по пострадавшим устанавливаются.

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«Осколки попадали возле нас, и я один взял в руки»: как в Донецке собирают осколки

За день до этого над Донецком ПВО сбила ракету. Она не долетела до жилого дома и выбила ударной волной стекла в домах. Как это принято в Донецке, люди сразу пошли смотреть осколки и выбрасывать их в траву. Один из мальчиков, наоборот, брал уже остывшие осколки в руки и клал в карман. Ему 14 лет, зовут Дима, и он коллекционирует осколки от снарядов. Дима ведет меня к своему дому, чтобы показать коллекцию. В маленькой коробке лежат патроны 9 мм, снайперская пуля СВД, осколок один, два, три, четыре.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Дмитрий, житель Донецка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Дмитрий, житель Донецка Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Коллекция патрон Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Коллекция патрон Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Осколки и патроны, которые хранит Дима Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Осколки и патроны, которые хранит Дима

— Вот этот я нашел после обстрела нашего района. А патроны я нашел в посадке, там находилась база военных. А этот патрон мне подарил друг, у него дядя воюет.

— Ты не боишься их собирать?

— Нет. Нужно просто под ноги смотреть. А ракета если уже упала, то вряд ли сдетонирует. Для меня это просто занятия, как для других рисовать, например. Мне это интересно.

— Есть самый любимый предмет в коллекции?

— Патрон от СВД. Еще я мечтаю найти мину «лепесток», уже разорвавшийся, я находил их рядом с речкой, но не поднимал. Потом хотелось бы что-то из огнестрельного оружия — пистолем ПМ, АКС-74у.

Война в Донбассе началась восемь лет назад, когда ему было шесть. В 2014 году в его дом прилетел снаряд и снес балкон. В тот момент он спал с родителями в квартире, но никто не пострадал. Он говорит, что плохо помнит этот день. Были похожие случаи, когда они шли с матерью с продуктами из магазина, и рядом со школой. В его районе часто выключают свет под вечер, наблюдаются перебои в графике подачи воды. Один из приятелей в шутку говорит, что они живут тут «как в пещере».

— Ты не думал о том, чтобы уехать? Не пугает война?

— Нет, не пугает. Я ездил к папе в 2014 году, когда он воевал, он дал мне из автомата пострелять, на танке катал. Мне это все с того момента нравится. Один раз на нашем районе прилетело в терриконы, и мы в этот момент там находились. Осколки попадали возле нас, и я один взял в руки. Он был еще горячий. Упавшая ракета не опасна, опасно только взрывчатое вещество, которое находится внутри.

К звукам обстрелов он привык, часто даже не просыпается. Я спрашиваю у соседей, которые живут поблизости, как планируют отмечать День освобождения Донбасса.

— Для нас это семейный праздник, и мы женаты уже 30 лет, раньше всегда были мероприятия в центре города, но теперь их не будет. Были мысли переехать, в 2014 году, когда город тоже обстреливали, хоть и не так сильно как сейчас. Тогда мы провели три месяца в Крыму, а потом решили вернуться, потому что для нас не было работы и жилья. Здесь мы работаем преподавателями. Я знаю, что многие молодые ребята не уезжают, потому что считают, что нужны тут своим семьям.

Сейчас для донецких семей острее всего стоит проблема нехватка воды. Вода подается в городе по графику — раз в три дня на пару часов. Выше третьего этажа вода не поднимается, поэтому людям приходится набирать воду в емкости и поднимать их на свой этаж. Вместо питьевой воды семьи нередко пользуются технической, которая не предназначена для питья. По словам администрации города, вода снова появится в ДНР только тогда, когда будет взят Славянск и установится контроль над всей республикой. Когда это произойдет — вопрос открытый. Ранее водоснабжение Донецкого региона было перекрыто украинскими силами, которые остановили поток воды, идущий через канал Северский Донец — Донбасс. Воды в резервных водохранилищах республики надолго не хватит, даже при таком мизерном использовании, помимо этого фильтровальная станция периодически обстреливается ВСУ. В некоторых районах города воды нет с 23 февраля.

— Чтобы набрать воды, делаем пять-шесть ходок. Одну и ту же воду используем несколько раз: сперва помыться, потом на гигиенические нужды. Чтобы помыться хватает примерно одной баклажки. Все становится хуже и хуже. Думаем о лучшем, а становится все тяжелее. Нельзя об этом думать, куда прилетит и в какую секунду, иначе сойдешь с ума. Думать — дойдешь, не дойдешь. Привыкнуть к обстрелам невозможно. Но рано или поздно все кончается.

— Если сравнивать 2014 и 2015 годы, когда было сложнее?

— С 2014 годом это не сравнится. Мы верим в лучшее, но...мы ждали этого и в марте, и в феврале. Ждали этого с 2014 года. Тогда мы думали, что это на два-три месяца, и вот прошло восемь лет.

Больше всего жителей Донецка волнует вопрос отопления в зимний период: хватит ли воды, чтобы топить жилые дома? Что делать тем, кто живет в частном секторе или лишился крова? В Волновахском районе, жители которого остались без воды, на этом фоне произошел скандал, после которого был уволен чиновник из администрации района. Раннее врио министра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Ярошевский сообщил, что республика на 70% процентов готова к осенне-зимнему периоду.

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На Саур-Могиле зажгли Вечный огонь

День завершается зажиганием вечного огня в восьмидесяти километрах от Донецка. Мемориал «Саур-Могила» восстановили по указу российского правительства к восьмому сентября. В 2014 году памятник был разрушен после кровопролитных боев между ВСУ и силами ополчения, когда каждая из сторон сперва штурмовала, а потом защищала эту высоту. За 70 лет до этого тут сражались советские и немецкие солдаты. Курган позволяет контролировать большой кусок границы между Россией и Донбассом, поэтому бои имели первостепенное значение. Саму оборону усложняла еще и твердая земля, которая не позволяла рыть окопы, поэтому солдаты укрывались прямо в воронках, оставшихся от снарядов. Тогда же в ходе перекрестного обстрела обелиск был разрушен, стелы с солдатами покосились и порезались осколками, остатки мемориала лежали на земле. Теперь мемориал восстановили, искру для Вечного огня доставили из пламени у стен Кремля. К кургану приехали Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Леонид Пасечник, Тимур Иванов, они возложили цветы после минуты молчания.

— В мае было принято решение, за которое безмерная благодарность лично президенту Российской Федерации, — сообщил глава ДНР Денис Пушилин. — Рекордные сроки — три месяца, и теперь мы, жители Донбасса, со слезами на глазах смотрим на возрожденную Саур-Могилу. Нет ни одного человека из Донбасса, кому она не была бы знакома. В детстве мы приезжали сюда с семьями на 8 сентября и отмечали памятную дату. В 2014 году, когда на нашу землю вновь пришел фашизм, уже украинский, все повторилось вновь. Нужно, чтобы помимо других важных и святых дат появилась дата новой победы.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мемориал Саур Могила Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мемориал Саур Могила Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Впервые за восемь лет здесь зажгли Вечный огонь Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Впервые за восемь лет здесь зажгли Вечный огонь Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Кадет военного училища у мемориальной стелы Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Кадет военного училища у мемориальной стелы Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Гвоздики, положенные к Вечному огню Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Гвоздики, положенные к Вечному огню Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мемориал Саур Могила Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мемориал Саур Могила Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мемориал Саур Могила Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мемориал Саур Могила Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мемориал Саур Могила Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Мемориал Саур Могила

На церемонии присутствовали солдаты, волонтеры, несколько десятков гражданских лиц и те, кто в этот момент наблюдал церемонию по телевизору. Лестница, ведущая к Вечному огню, переливалась чермным цветом. В лучах прожектора в небе мелькали светлячки, где-то вдалеке по темной автотрассе двигались военные колонны. C высоты Саур-Могилы можно увидеть Донбасс на расстоянии сорока километров. С самой высокой точки Донецка виден аэропорт, за которым до сих пор стоят подразделения ВСУ. Если сегодня кто-то не погиб, считай, ничего не произошло. Идет 196-й день СВО по защите жителей ЛДНР.