Делегацию Белоруссии не допустили к сессии ПА ОБСЕ Делегацию Белоруссии не пустили в Румынию на сессию ПА ОБСЕ

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Делегацию белорусских депутатов не допустили к 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в румынском Бухаресте, сообщили в палаты представителей национального собрания республики. Парламентарии обвинили организацию в нарушении своих базовых обязательств и принципов, а также в предвзятом отношении и дискриминации. Отмечается, что Минск из-за отказа во въезде не станет признавать решения, принятые на ПА ОБСЕ.

Белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Республики Беларусь в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии. Данное решение принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ, — сказано в сообщении.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ представлен в Госдуму. Его рассмотрят на пленарном заседании 3 июля.

Сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы заявили, что готовы возобновить свое участие в работе ПА ОБСЕ лишь в том случае, если там откажутся от русофобских и дискриминационных подходов к решению проблем безопасности в Европе. Данное требование парламентарии предъявляют не только к руководству организации, но и к некоторым ее странам-членам.