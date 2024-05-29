Делегация Новой Каледонии прибудет в Баку обсудить антиколониальную борьбу В Баку вновь приедет делегация Новой Каледонии, в которой бунтуют против Франции

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Делегация из Новой Каледонии прибудет в Азербайджан на встречу в Бакинской инициативной группе (БИГ), намеченную на 30 мая. Об этом NEWS.ru сообщил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. По его словам, у Баку сохраняется принципиальная позиция по поддержке антиколониальной борьбы народов, несмотря на давление Запада.

Мы оказываем поддержку — политическую, моральную, информационную. Но мы не отправляем в Новую Каледонию людей, которые там занимаются агитацией. Архипелаг находится далеко, на расстоянии 15 тысяч км от Азербайджана. И, разумеется, мы не отправляем туда оружие — у нас нет ни авианосцев, ни самолетов стратегической авиации, — сыронизировал депутат.

Мусабеков заверил, что давление Парижа не помешает Баку продолжать борьбу с неоколониализмом.

Азербайджан — сопредседатель Движения неприсоединения, которому изначально была свойственна антиколониальная повестка. Само Движение формировалось из стран, которые освобождались от колониального ига, — напомнил Мусабеков.

В середине мая в Новой Каледонии вспыхнули массовые беспорядки. Париж обвинил Баку во вмешательстве в ситуацию в этой заморской территории Пятой республики, расположенной на юге Тихого океана. По версии шефа МВД Франции Жеральда Дарманена, Азербайджан поддерживает движения, выступающие за независимость архипелага. Газета Politico высказала предположение о том, что не только Баку, но и Москва управляет беспорядками. На остров на прошлой неделе даже прилетал лично президент Эммануэль Макрон.

Поводом для волнений стал законопроект, наделяющий правом голосовать на местных выборах тех французов, что проживают на архипелаге более 10 лет. Представители коренного народа — канаков — встретили инициативу в штыки, заявив о «размывании» своих прав.

В апреле делегация парламента Новой Каледонии посетила Баку и провела переговоры с азербайджанскими коллегами. Делегацию возглавляла председатель комитета конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра.