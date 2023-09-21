Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах

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Члены делегации армян Карабаха прибыли на встречу с представителями Баку, которая проходит в Евлахе, сообщает Sputnik Азербайджан. Маршрут автомобильной колонны с делегатами проходил через Агдамский район. Ее сопровождали машины полиции Азербайджана, а также российских миротворцев.

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с социально-экономической реинтеграцией региона на основе законодательства Азербайджана. Баку будет представлять депутат Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями в Карабахе.

Ранее президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан обеспечит все права армян Карабаха. Он подчеркнул, что у азербайджанской стороны «нет проблем с армянским народом», она никогда ни в чем его не обвиняла.

Министерство обороны Азербайджана начало проводить антитеррористические мероприятия в Карабахе 19 сентября с целью восстановления конституционного строя республики. 20 сентября сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий. В оборонном ведомстве страны заявили, что армянские формирования сложат оружие, передадут Баку военную технику и оставят свои позиции.