Делегации Азербайджана и армян Карабаха договорились провести новую встречу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители властей Азербайджана и армян Карабаха договорились о проведении следующей встречи, сообщили ТАСС в администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева. Она должна состояться в скором времени.

В Баку также отметили, что переговоры в Евлахе прошли в позитивной атмосфере. В рамках встречи стороны обсудили реинтеграцию армян Карабаха и восстановление инфраструктуры. Кроме того, карабахская делегация попросила оказать помощь с топливом, продовольствием и получила согласие от азербайджанской стороны.

21 сентября в Евлахе прошли переговоры представителей Баку и армян Карабаха по вопросам интеграции. Азербайджанскую сторону на встрече представил депутат Рамин Мамедов, делегацию армян Карабаха возглавил Давид Мелкумян. О том, в какой атмосфере началась историческая встреча, — в специальном репортаже NEWS.ru.

Представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков ранее заявил, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, проект соглашения был передан Еревану. Договор между странами включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга, пояснил он.