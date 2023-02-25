«Даст доллар – будешь голосовать»: Лукашенко о скупке США голосов в ООН Лукашенко обвинил США в скупке голосов в ООН

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в скупке голосов в ООН, передает издание «СБ. Беларусь сегодня». По мнению главы государства, международная организация ни разу не приняла нормального решения, когда оно было востребовано.

В Организации Объединенных Наций сильные государства давят на меньшие. Америка печатает доллары. Тебе даст доллар — будешь голосовать. Не будешь голосовать — не получишь. Так ведут себя и другие сильные страны. Которые западные. Я много раз был в ООН и видел это, — сказал Лукашенко.

Ранее 25 февраля президент Белоруссии опроверг слухи о поглощении Россией республики к 2030 году. Он подчеркнул, что страна останется суверенным государством, а появившуюся информацию глава государства назвал попыткой «еще раз разрубить» Россию и Белоруссию и вбить клин в отношения двух стран.

20 февраля Лукашенко на заседании Совета безопасности пригрозил быстрым и жестким ответом на любую агрессию против страны. По его словам, в рамках обновленной Концепции национальной безопасности руководство страны должно продемонстрировать прозрачность политики и надежность Белоруссии как партнера.