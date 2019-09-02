https://static.news.ru/photo/77ebed68-cd56-11e9-a826-fa163e074e61_660.jpg Дарига Назарбаева Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева переизбрана на должность председателя верхней палаты парламента республики, сообщило РИА Новости .

Её кандидатуру ранее выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, писал News.ru.

Назарбаева является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он сложил свои полномочия в марте 2019 года. Дарига Назарбаева — депутат Сената парламента с сентября 2016 года. Спикером палаты она была избрана в марте. В августе Токаев переназначил Назарбаеву депутатом Сената, так как истёк срок её полномочий.