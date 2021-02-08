«Да кто им предлагал?»: Жириновский оценил отказ Украины от «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/7c024e02-6a16-11eb-8949-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина может декларировать отказ от российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», но властям страны никто её не предлагал и не навязывал. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Слушайте, да кто нашу вакцину Украине вообще предлагал? <...> Вот Аргентина сама запросила, Венгрия — тоже, и ряд других стран. Украине никто ничего не предлагал и тем более не навязывал, — написал политик в Telegram-канале.

Жириновский заметил, что в руководстве Украины сейчас находятся случайные люди, которые под влиянием Америки навязывают гражданам свои фантазии. Потому люди ждут некой «западной вакцины» — это их право, констатирует глава ЛДПР. Однако, отмечает он, власти страны добьются такими методами лишь того, что коронавирусом переболеет половина населения.

Говоря о российской вакцине, Жириновский подчеркнул, что результаты её испытаний превосходят все аналоги. При этом она остаётся самой недорогой в производстве и простой в транспортировке.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ властей страны от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что не собирается проводить эксперименты на гражданах государства.

Зеленский отметил, что сейчас не существует подтверждения утверждению об эффективности «Спутника V» на уровне 90–91% со стороны Всемирной организации здравоохранения или ведущих мировых специалистов.