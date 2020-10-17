Cиловики и спецтехника для разгона протестующих заняли центр Минска

https://static.news.ru/photo/94d0e3b2-1129-11eb-b48d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики стянуты в центр Минска. Они заняли места, где обычно собираются протестующие. Сегодня в стране запланирована очередная акция белорусской оппозиции. Она получила название «Партизанский марш».

Военная техника на проспекте Независимости была замечена уже утром. Стелу оцепили металлическими ограждениями. Рядом стоят машины с колючей проволокой, сообщает TUT.BY

Октябрьская площадь также перекрыта металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят силовики. У многих на шлемах наклейки с официальным флагом.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами. Накануне в стране прошёл традиционный для субботы женский марш, а также акция протеста студентов. Не обошлось и без задержаний, писал NEWS.ru.