ЦИК сообщила о лидерстве Санду на выборах президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/063d5f1c-27e6-11eb-8184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во втором туре президентских выборов в Молдавии победила лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

По итогам обработки 100% бюллетеней оппозиционный кандидат набрала 57,75% голосов избирателей, в то время как у действующего лидера страны Игоря Додона — только 42,25%, следует из данных Центризбиркома страны.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошёл 15 ноября. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов становится кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

Новый национальный лидер будет руководить республикой в течение четырёх лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду с победой на выборах уже поздравили её бывшие оппоненты — председатель Нашей партии Ренато Усатый и лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Последний отметил, что победа Санду является наивысшим доказательством стремления граждан изменить Молдавию к лучшему.