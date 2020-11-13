ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду с 51,73% голосов лидирует во втором туре выборов президента. Об этом сообщает Центризибирком республики.
Санду набирает 51,73% голосов после обработки 80% протоколов, у действующего президента Игоря Додона 48,27%. В соответствии с законодательством Молдавии, победит кандидат, набравший более половины голосов.
Ранее Додон заявил в ходе брифинга, что с большим отрывом опережает конкурента на голосовании на территории страны. При этом по данным экзитполов лидирует Майя Санду с 55% голосов.
Второй тур президентских выборов прошёл в воскресенье в Молдавии. Все избирательные участки были закрыты в 22:00 мск.
Жители голосовали за одного из двух оставшихся кандидатов — действующего молдавского лидера Игоря Додона или его оппонента, бывшего премьер-министра страны Майю Санду. В ходе первого тура Санду набрала больше голосов (36% против 32%), но никто из кандидатов не смог добрать порог в 50% голосов для окончательной победы на выборах, писал NEWS.ru.